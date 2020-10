Hamburg

Mann mit 3,67 Promille am Hauptbahnhof aufgelesen

05.10.2020, 16:50 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann aufgelesen, der gefährliche 3,67 Promille Alkohol im Blut hatte. Aufmerksam auf den regungslos im Eingangsbereich liegenden Mann sei zuvor eine Passantin geworden. Bei dem Versuch, den Betrunkenen aufzurichten, zog dieser seine Schuhe aus. Dabei kam ein im Schuh verstecktes Butterfly-Messer zum Vorschein, wie ein Pressesprecher am Montag mitteilte. Die Beamten nahmen dem Mann beim Vorfall am Sonntagabend umgehend das Messer ab und alarmierten den Rettungsdienst. Zum Ausnüchtern sei der 42-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden.