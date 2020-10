Hamburg

Senat prüft Schutzkonzept für jüdische Einrichtungen

06.10.2020, 14:26 Uhr | dpa

Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten will der Hamburger Senat das Schutzkonzept für die jüdischen Einrichtungen in der Stadt prüfen. Über den "abscheulichen" Angriff werde intensiv gesprochen "und natürlich auch die Frage des Schutzkonzeptes da noch einmal ganz intensiv bewertet", sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag nach der wöchentlichen Senatssitzung. Auch die Benennung eines Hamburger Antisemitismusbeauftragten sei sowohl der Bürgerschaft als auch dem rot-grünen Senat "ein großes Anliegen".

Kritik der Opposition, dass dies zu lange dauere, wies Fegebank zurück, "weil dem ein Verfahren zugrunde liegt, das auch eingehalten werden muss". Zunächst müsse der Runde Tisch und die Findung eines geeigneten Kandidaten abgewartet werden. "Genau dieser Auswahlprozess findet gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde und der liberalen jüdischen Gemeinde im Rahmen des Runden Tisches statt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir dort eine einvernehmliche Lösung in mittlerer Zukunft finden werden."