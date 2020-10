Hamburg

Klaus Hackländer wird Vorstandschef der Wildtierstiftung

06.10.2020, 17:26 Uhr | dpa

Der Wildtier-Experte Klaus Hackländer ist zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Wildtierstiftung ernannt worden. Der Universitätsprofessor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft werde sein Amt im Januar 2021 antreten, teilte die Stiftung am Dienstag in Hamburg mit. Hackländer ist bereits seit mehreren Jahren Mitglied des Stiftungspräsidiums sowie des -kuratoriums und hatte 2001 den Forschungspreis der Stiftung erhalten. Die Witwe des Stiftungsgründers und Kuratoriumsvorsitzende, Alice Rethwisch, schätze die wissenschaftliche Kompetenz, seinen Weitblick und das ökologische Engagement Hackländers, hieß es weiter.

Die Professur an der Universität für Bodenkultur in Wien will Hackländer trotz des neuen beruflichen Engagements bei der Stiftung aufrechterhalten und dort in geringem Umfang weiter forschen und lehren. Hackländer übernimmt den Vorstand von Jörg Soehring, der übergangsweise Vorstandsvorsitzender war.

Die vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründete Deutsche Wildtier-Stiftung will Deutschlands wilde Tiere schützen, ihre Lebensräume erhalten und neue Naturgebiete schaffen. Gleichzeitig sollen Menschen und insbesondere Kinder und Jugendliche auf die Flora und Fauna in ihrer Region aufmerksam gemacht und mit ihr in Berührung gebracht werden.