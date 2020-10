Hamburg

Schriftstellerin Anja Kampmann für US-Buchpreis nominiert

07.10.2020, 20:46 Uhr | dpa

Die aus Hamburg stammende Schriftstellerin Anja Kampmann ist für den National Book Award der USA nominiert. Kampmann sei in der Kategorie für übersetzte Literatur mit ihrem auf Deutsch 2018 im Carl Hanser Verlag erschienenen Roman "Wie hoch die Wasser steigen" nominiert, teilte die National Book Foundation, die die Auszeichnungen vergibt, in der Nacht zum Mittwoch mit. Unter dem Titel "High as the Waters Rise" war das Buch in diesem Jahr übersetzt von Anne Posten in den USA veröffentlicht worden.

In Kampmanns Kategorie sind vier weitere Werke aus der ganzen Welt nominiert, außerdem werden unter anderem Preise in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Poesie und Literatur für Kinder und Jugendliche verliehen. Die Gewinner sollen bei einer Online-Gala am 18. November bekannt gegeben werden. Die National Book Awards gelten neben den Pulitzer-Preisen als bedeutendste Buch-Ehrungen der USA. Die "Oscars der Buchwelt" gingen unter anderem schon an Autoren wie William Faulkner, John Updike, Thornton Wilder, Don DeLillo, Susan Sontag und Jonathan Franzen.

Kampmann wurde 1983 in Hamburg geboren und studierte an der Universität Hamburg und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für ihren Debütroman "Wie hoch die Wasser steigen" wurde sie unter anderem bereits mit dem Lessing-Förderpreis und dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet.