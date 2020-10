Hamburg

Hamburger Industrie warnt vor "zweitem Lockdown"

08.10.2020, 11:50 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wächst auch in der Hamburger Industrie die Sorge vor einem "zweiten Lockdown". Der Vorsitzende des Hamburger Industrieverbands (IVH), Matthias Boxberger, appellierte daher am Donnerstag an Bevölkerung und Behörden, alles zu unternehmen, um ein erneutes Corona-bedingtes Herunterfahren wichtiger Wirtschafts- und Lebensbereiche zu verhindern. "Ein zweiter Lockdown hätte für die sich langsam wieder erholende deutsche Wirtschaft fatale Auswirkungen." Bisher sei es der unter "enormem Anstrengungen" gelungen, Produktion und Lieferketten aufrechtzuerhalten und damit letztlich auch Arbeitsplätze zu sichern.

Entsprechend dringlich sei es jetzt, dass die Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden. "Masken tragen, Abstand halten und die Auflagen einhalten: Das kann und muss jede Hamburgerin und jeder Hamburger zur Bewältigung der aktuellen Situation beitragen", forderte Boxberger. "Der Hamburger Senat ist aufgefordert, die nötigen Maßnahmen weiterhin mit aller Konsequenz durchzusetzen und zu kontrollieren."