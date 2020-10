Hamburg

Große Ausstellung zu Georges Braque im Bucerius Kunstforum

08.10.2020, 12:05 Uhr | dpa

Das Bucerius Kunstforum in Hamburg widmet dem französischen Kubisten Georges Braque (1882-1963) erstmals seit über 30 Jahren eine große Ausstellung in Deutschland. Vom fauvistischen Frühwerk über die Entwicklung des Kubismus bis zu den nahezu abstrakten Serien der Nachkriegszeit: Chronologisch zeige die Ausstellung bis zum 24. Januar die erstaunliche schöpferische Vielfalt Georges Braques, der trotz stilistischer Veränderungen und formaler Brüche seiner Linie stets treu blieb, teilte das Forum am Donnerstag mit. Ein Großteil der 80 Werke, darunter 52 Gemälde, stammen aus dem Pariser Centre Pompidou, konzipiert wurde die Schau von dessen stellvertretender Direktorin Brigitte Leal.

Das erste Kapitel der Ausstellung widmet sich dem Frühwerk des Künstlers und zeigt Arbeiten aus den Jahren 1906/07. Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung des Kubismus zwischen 1908 und 1914 beleuchtet. "Man behandle die Natur gemäß Zylinder, Kugel und Kegel", schrieb Cézanne bereits 1904. Ab 1909 begann die enge Zusammenarbeit zwischen Braque und Picasso. Sie bildeten die kubistische "Seilschaft", die bis zum Kriegsanfang 1914 hielt. Zu sehen sind außerdem Stillleben, Kostüm- und Bühnenbildentwürfe und düstere Kompositionen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden sind.