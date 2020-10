Hamburg

NRV-Segler gewinnen fünften Vereinsmeistertitel

10.10.2020, 18:05 Uhr | dpa

Der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) hat zum fünften Mal seit 2013 die Vereinsmeisterschaft des deutschen Segelsports gewonnen. Beim Heimspiel-Finale auf der Hamburger Außenalster holten Steuermann Tobias Schadewaldt und sein Team nach den bisherigen Plätzen vier, sechs, zwei und drei den ersten Regattasieg der verkürzten Saison und wurden ihrem Favoritenstatus gerecht.

"Das war eine sehr starke Leistung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im breit aufgestellten Team. Wir sind erstmals mit drei Steuerleuten in die Saison gegangen", sagte NRV-Geschäftsführer und Ligateam-Manager Klaus Lahme. Der NRV gewann die Meisterschale nach insgesamt fünf Liga-Wettbewerben in diesem Jahr vor OneKiel und den Berliner Titelverteidigern vom Verein Seglerhaus am Wannsee, die sich mit Rang drei in Hamburg noch auf das Saisonpodium katapultierten.

Abgestiegen in die 2. Segel-Bundesliga sind der Düsseldorfer Yacht-Club, die Seglervereinigung 1903 aus Berlin, der Lübecker Yacht-Club und der Potsdamer Yacht Club. Aufgestiegen ins Oberhaus sind dagegen die Zweitliga-Sieger vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen, der Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg, der Joersfelder Segel-Club und der Konstanzer Yacht-Club.