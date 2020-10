Hamburg

DGB lehnt Buchholz-Vorstoß für mehr Sonntagsöffnungen ab

12.10.2020, 17:06 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den Vorstoß des Kieler Wirtschaftsministers Bernd Buchholz (FDP) für mehr Sonntagsöffnungen im Handel als "faules Ei" kritisiert. "Besucherströme werden durch Sonntagsöffnungen nicht entzerrt, sondern auf das Wochenende fokussiert, und damit steigt das Infektionsrisiko", sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, am Montag.

Buchholz hatte am Wochenende an die Kommunen appelliert, stärker die Möglichkeit zu nutzen, Anlässe für Geschäftsöffnungen an Sonntagen zu schaffen. Diese könnten dem coronabedingt leidenden Einzelhandel helfen und den Menschen mehr Erlebnisse verschaffen.

Mit zusätzlichen oder längeren Öffnungszeiten würde nicht mehr Kaufkraft generiert, Umsätze würden nur aufs Wochenende verschoben, sagte Polkaehn. Außerdem würden die Beschäftigten im Einzelhandel noch mehr belastet. "Das derzeitige Ladenöffnungsgesetz bietet bereits ausreichend Raum, damit alle Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe tätigen können."