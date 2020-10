Hamburg

Hochbahn warnt Verdi: Fahrgäste nicht in Geiselhaft nehmen

13.10.2020, 11:13 Uhr | dpa

Die Hochbahn hat ihr Unverständnis über den von Verdi am Donnerstag auch in Hamburg geplanten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr geäußert und davor gewarnt, Fahrgäste "in Geiselhaft" zu nehmen. Angesichts der parallel laufenden Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag bei der Hochbahn sei der Streikaufruf im Rahmen der bundesweiten Verdi-Mobilisierung im öffentlichen Dienst nicht nachzuvollziehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dies gelte auch für die angekündigte Dauer von 24 Stunden und die zu erwartenden massiven Auswirkungen.

Bei allem Respekt vor dem Grundrecht auf Streik fehle ihr für das Vorgehen der Gewerkschaft das Verständnis, erklärte Hochbahn-Verhandlungsführerin Claudia Güsken, zumal der nächste Gesprächstermin für den 29. Oktober vereinbart sei. "Aus unserer Sicht sollten die Hamburger Fahrgäste nicht in "Geiselhaft" für die bundesweiten Aktionen genommen werden."

Inwieweit sich der Arbeitskampf auf den Betrieb auswirken werde, sei noch nicht absehbar. "Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie und die unbedingt erforderlichen Hygienemaßnahmen können wir nur dann den Betrieb aufnehmen, wenn wir ein stabiles und verlässliches Angebot darstellen können." Diese Entscheidung werde am frühen Donnerstagmorgen getroffen. "Momentan müssen wir aber davon ausgehen, dass wir kein oder nur ein sehr rudimentäres Angebot bereitstellen können."