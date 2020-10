Hamburg

Brand in Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

14.10.2020, 06:54 Uhr | dpa

Im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Aufenthaltsraum aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte. Aufgrund von Bauarbeiten stand der betroffene Bereich leer, so dass niemand zu Schaden kam oder gerettet werden musste. Die angrenzende Notaufnahme und der ebenfalls angrenzende OP-Bereich waren jedoch wegen Rauchschäden zunächst nicht nutzbar.