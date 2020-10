Hamburg

Verbot des Gassenverkaufs von Alkohol bis Ende November

15.10.2020, 17:49 Uhr | dpa

Die Bezirksämter Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel haben das an den Wochenenden geltende Verbot des Außerhausverkaufs alkoholischer Getränke in Ausgehvierteln bis Ende November verlängert. Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 22.00 Uhr und gelten bis 6.00 Uhr am Folgetag, wie die Bezirksämter am Donnerstag mitteilten. Betroffen seien Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen.