Hamburg

Stolperstein für ermordetes Hamburger Kunstverein-Mitglied

16.10.2020, 01:29 Uhr | dpa

Ein Stolperstein vor dem Hamburger Kunstverein soll künftig an den im Holocaust umgekommenen Arzt Julius Adam erinnern. Der Künstler Gunter Demnig will den Stein am heutigen Freitag vor dem Gebäude des Vereins verlegen. Die Patriotische Gesellschaft, wo Adam ebenfalls Mitglied war, hat ihm und anderen verfolgten jüdischen Mitgliedern bereits 2015 einen Stolperstein gesetzt.

Der 1862 in der Nähe von Posen geborene Mediziner hatte in Hamburg eine eigene Praxis und war als Kunstsammler Mitglied des Kunstvereins, wie aus einer Biografie der Patriotischen Gesellschaft hervorgeht. 1938 entzogen ihm die Nazi-Behörden die Approbation als Arzt, 1940 widerrief die Universität Leipzig seinen Doktortitel. Im Juli 1942 wurde er ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er drei Monate später starb.

Mit einer "Stolperschwelle" wollen Demnig und der Kunstverein zudem an alle Vereinsmitglieder erinnern, die in der Nazi-Zeit entrechtet, gedemütigt, verfolgt oder ermordet wurden.