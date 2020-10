Sieben-Tage-Inzidenz über 50

Hamburg überschreitet Corona-Warnwert

19.10.2020, 12:10 Uhr | dpa

Schüler sitzen mit Masken in der Klasse: In Hamburg sind die Corona-Infektionen erneut gestiegen. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

In Hamburg ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut gestiegen. Dabei wurde eine Grenze überschritten, ab der weitere Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden müssen.

Hamburg hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert für die Stadt am Montag mit 50,6 an. Bund und Länder hatten beschlossen, dass schärfere Regeln greifen müssen, wenn dieser Grenzwert überschritten wird.

Dazu gehört, dass sich im öffentlichen Raum nur noch zehn Personen treffen dürfen. Bei Feiern dürfen in der Öffentlichkeit lediglich zehn Menschen zusammenkommen, im privaten Raum maximal zehn Leute aus höchstens zwei Haushalten. Eine Sperrstunde in der Gastronomie gilt in Hamburg bereits seit dem vergangenen Samstag. Veranstaltungen wurden schon auf 100 Teilnehmer beschränkt.

Maskenpflicht wurde bereits ausgeweitet

Seit Montag gilt für viele Schüler in Hamburgs Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht. Seit vergangener Woche war bereits die Maskenpflicht im öffentlichen Raum erweitert worden – seitdem müssen auch vielerorts in der Stadt im Freien Mund-Nasenbedeckungen getragen werden. Der Senat hatte dazu eine Karte im Internet veröffentlicht, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind.

Ab Montag, 12. Oktober 2020, gilt in Hamburg die Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen. Alle Infos dazu gibt es hier: https://t.co/MAPJhVwiQl #CoronaHH pic.twitter.com/Ueh9Yf8FTS — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) October 10, 2020

Dazu zählen zu bestimmten Tageszeiten die Reeperbahn mit mehreren Seitenstraßen, die St.-Pauli-Landungsbrücken und das Schulterblatt im Schanzenviertel.