Hamburg: Wassersport und Umweltschutz in Einklang bringen

19.10.2020, 15:12 Uhr | dpa

Die Alster und ihre Kanäle werden bei den Hamburgerinnen und Hamburgern immer beliebter: Während des Corona-Sommers sah man überall Stand-Up-Paddler, Kanu-, Ruder- oder Tretboote. Dadurch stieg aber auch die Belastung für Tiere, Umwelt und Anwohnende. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen nun Lösungen mit allen beteiligten Interessengruppen erarbeiten. Dazu soll am 28. Oktober ein Antrag in die Bürgerschaft gebracht werden.

"Die vermehrte Freizeitnutzung ist zwar erfreulich, doch das harmonische Miteinander von Wasserspaß, Schifffahrt und Umweltschutz gerät zulasten von Stadtnatur und Fahrsicherheit immer häufiger ins Ungleichgewicht", sagte Alexander Mohrenberg (SPD) am Montag. "Deshalb brauchen wir für den nächsten Sommer ein schlüssiges Konzept, wie sich alle drei Bereiche auch künftig miteinander vereinbaren lassen."

"Damit die Flora und Fauna unserer Kanäle und Flussläufe intakt, die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt und die Hamburgerinnen und Hamburger sich weiterhin an und auf dem Wasser betätigen können, bringen wir alle Beteiligten an einen Tisch", sagte Ulrike Sparr (Grüne). Sie sollen Lösungen erarbeiten, die die Freizeitnutzung und den Umweltschutz langfristig miteinander in Einklang bringen.