Mitarbeiter bedroht

Bewaffneter überfällt Hamburger Raststätte

20.10.2020, 07:26 Uhr | dpa

Überfall in Hamburg: Ein bewaffneter Mann hat eine Raststätte an der A1 ausgeraubt. Anschließend floh er mit der Beute – unerkannt.

Ein Unbekannter hat die Autobahnraststätte Stillhorn-West an der A1 in Hamburg überfallen. Der Täter war am Montagabend mit einem Messer bewaffnet und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Er bedrohte demnach einen Angestellten mit einem langen Messer. Der 23-Jährige habe ihm einen dreistelligen Geldbetrag ausgehändigt. Anschließend sei der Täter unerkannt geflüchtet.