Hamburg

Hamburger Senat will Doppelhaushalt 2020/21 vorstellen

21.10.2020, 01:56 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) wollen heute den Doppelhaushalt der Hansestadt für die Jahre 2021 und 2022 präsentieren. Seit Montag befindet sich der rot-grüne Senat in einer Klausur, um über die Finanzplanung für die beiden kommenden Jahre zu beraten. Das Volumen der Haushalte soll bei etwa 18 Milliarden Euro pro Jahr liegen.

Geprägt werden die Beratungen von der gegenwärtigen Corona-Pandemie und den Folgen: "Wir können uns in die Haushaltskrise nicht noch zusätzlich hineinsparen", sagte Tschentscher am Dienstag in der Landespressekonferenz. Gesucht werden Ansätze, um die Konjunktur für die Nach-Corona-Zeit anzukurbeln. Schwerpunkte könnten dabei die Bereiche Bildung und Mobilität, aber auch der Klimaschutz sein.

Die oppositionelle CDU hatte schon zu Beginn der Beratungen die Einhaltung der Regeln der Schuldenbremse gefordert. "Die aktuelle Situation ist kein Freibrief für kreditfinanzierte Ausgabensteigerungen in allen Bereichen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thilo Kleibauer.