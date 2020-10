Hamburg

Verregnetes Wochenende im Norden erwartet

23.10.2020, 07:22 Uhr | dpa

Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein wird regnerisch und bewölkt bleiben. Der Samstag startet mit vielen Wolken und etwas Regen, ab dem Vormittag soll es jedoch voraussichtlich trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge bei maximal 15 Grad in Hamburg. Am Sonntag bleibt es nach DWD-Angaben höchstwahrscheinlich bewölkt. Von der Nordsee her werden Regen und Höchsttemperaturen von 16 Grad in Kiel erwartet.