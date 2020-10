Hamburg

Fußgänger angefahren: Fahrer flüchtet

26.10.2020, 09:48 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat in Hamburg einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Wagen des Mannes erfasste am Sonntag den 25-Jährigen, als dieser über eine rote Ampel lief, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete zunächst von dem Unfallort. Wenig später stellte er sich jedoch auf einer Polizeiwache. Laut dem Polizeisprecher werde ermittelt, ob der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Sein Wagen wurde beschlagnahmt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.