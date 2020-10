Hamburg

Beschäftigte trommeln gegen Schließung des Retouren-Zentrums

27.10.2020, 05:34 Uhr | dpa

Das Logo des Otto Konzerns ist an der Konzernzentrale vor blauem Himmel zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Aus Protest gegen die angekündigte Schließung des Hamburger Retouren-Zentrums der Otto Group wollen Beschäftigte am Dienstag die soziale Verantwortung des Vorstands wachtrommeln. Von 11.45 bis 12.20 Uhr wollen Mitarbeiter von Hermes Fulfilment ihre Mittagspause nutzen, um vor der Zentrale der Otto-Group auf die Trommel zu hauen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Wegen der Corona-Pandemie dürfen den Angaben zufolge maximal 200 Beschäftigte an der Aktion teilnehmen.

Die Otto Group hatte Anfang September angekündigt, das Retouren-Zentrum mit seinen rund 840 Beschäftigten in ungefähr einem Jahr zu schließen. Die Retouren der verschiedenen Konzerngesellschaften der Otto Group werden künftig den Angaben zufolge in den Zentren Lodz (Polen) und Pilsen (Tschechien) bearbeitet. Dort landen schon jetzt rund zwei Drittel der zurückgeschickten Waren aus der Otto Group. Auch Konkurrenten wie Amazon oder Zalando bearbeiten ihre Retouren in Osteuropa.