Hamburg

Rückruf von Basmati Reis aus Indien

28.10.2020, 15:49 Uhr | dpa

Wegen einer nicht zugelassenen Substanz hat die Firma Nadi Holding GmbH aus Hamburg Basmatireis aus Indien zurückgerufen. Die Ware "La Taste Basmati Reis 4x5 kg" enthalte die nicht zugelassene Substanz Tricyclazol und müsse sofort aus dem Verkaufsraum geräumt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Sollte die Ware bereits an Kunden verkauft worden sein, sollte ein Zettel mit Informationen ausgehängt werden. Ware, die noch nicht verkauft wurde, werde von dem Unternehmen abgeholt. Betroffen sind mit Aluminium laminierte Kunststoffbeutel à 5 kg, je 4 dieser Beutel in einem 20 kg-Masterkarton, Los: EFA-DEN-APS-03/04.