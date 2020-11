Hamburg

Towers wollen attraktiven Basketball spielen

01.11.2020, 18:56 Uhr | dpa

Neuer Coach, neue Ziele: Pedro Calles will mit dem Bundesligisten Hamburg Towers "attraktiven und effizienten Basketball spielen". Das kündigte der 37-jährige Spanier in einem Interview auf der Homepage des Clubs an. Die Towers starten am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Brose Bamberg in die neue Saison.

Zum Abschluss der Vorbereitung gab es für die Türme am Sonntag ein 74:94 bei den EWE Baskets aus Oldenburg. Es war die erste Niederlage im siebten Testspiel, in dem Kameron Taylor mit 22 Punkten bester Werfer der Hanseaten war. Pedro Calles: "Die Ergebnisse in Vorbereitungsspielen haben keine Aussagekraft. Auch wenn wir wissen, dass es im Sport vor allem um Erfolge geht, spielen die Resultate in der Preseason eine untergeordnete Rolle. Wir als Team wollten uns auf den Entwicklungsprozess fokussieren."

Dabei hat der Spanier sowohl die Offensive als auch die Defensive im Blick. Beim coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison waren die Towers Tabellenletzter. Einen Bundesliga-Heimsieg gab es für die Hamburger noch nicht.