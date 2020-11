Wegen Teil-Lockdowns

Hamburg sagt verkaufsoffenen Sonntag ab

02.11.2020, 12:16 Uhr | dpa

Passanten an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt (Symbolbild): In Hamburg öffnen die Geschäfte am Sonntag nicht. (Quelle: Markus Scholz/dpa)

Schlechte Nachrichten für Shoppingfans in Hamburg: Am kommenden Sonntag sollten eigentlich die Geschäfte öffnen. Das sagte die Stadt nun ab.

In der City in Hamburg gibt es am Wochenende keinen verkaufsoffenen Sonntag. "Dieses Event passt nicht zu einem Teil-Lockdown", so die Geschäftsführerin des City Managament Hamburg, Brigitte Engler, am Montag. Da parallel geplante Kulturveranstaltungen coronabedingt ebenfalls abgesagt werden mussten, entfalle zudem die Grundlage für die Sonntagsöffnung der Läden.

Zugleich betonte sie, dass der Einzelhandel in den vergangenen Monaten strenge Hygienerichtlinien umgesetzt habe. "Die Händler sind froh, dass dieses Engagement durch den Senat gewürdigt wird und die Geschäfte von Montag bis Samstag offen bleiben."

Der letzte verkaufsoffene Sonntag am 25. Oktober war laut City Management mit nicht einmal 200.000 Kunden nur auf verhaltenes Interesse gestoßen. Dennoch wollten die Händler eigentlich am 8. November festhalten.