Hamburg

Zahl der Schwarzfahrer in Hamburg 2020 gestiegen

03.11.2020, 17:36 Uhr | dpa

Die Zahl der Schwarzfahrer in Hamburg ist 2020 trotz des coronabedingt deutlich gesunkenen Fahrgast-Aufkommens stark gestiegen. Wurden 2019 noch durchschnittlich etwa 355 Menschen am Tag ohne Ticket erwischt, waren es in diesem Jahr mit Stand Ende September rund 378, wie aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker hervorgeht.

Die meisten Schwarzfahrer gingen den Kontrolleuren demzufolge in der S-Bahn ins Netz. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. "Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts", sagte Seelmaecker der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Zu Beginn der Pandemie war die Zahl der Fahrgäste nach Information des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) stark gesunken. Zeitweise habe sich ihre Zahl im Vergleich zu den Monaten vor Corona um ungefähr 70 Prozent reduziert.