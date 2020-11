Hamburg

Aktionstag zum Erhalt der Pella-Sietas-Werft

04.11.2020, 10:42 Uhr | dpa

Werftarbeiter arbeiten in einer Halle auf dem Gelände der Pella Sietas Werft. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Aktionstag wollen sich IG Metall und Beschäftigte für den Erhalt der Hamburger Pella-Sietas-Werft einsetzen. Dabei wollen rund 150 Werftarbeiter Wirtschaftsstaatsrat Andreas Riekhof (SPD) am Freitag auf dem Rathausmarkt eine Liste mit über 5000 Unterschriften überreichen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. "Wir brauchen ein klares Bekenntnis des Senats für eine dauerhafte Lösung des Schlickproblems in unserem Hafenbecken und der Este", erklärte der Betriebsratsvorsitzende Dieter Zibell. "350 Familien zählen auf den Senat."

Wegen der Verschlickung des Hafenbeckens könnten fertige Schiffe die Traditionswerft ohne Baggerarbeiten oder Spülmaßnahmen nicht mehr verlassen. Während die Werft in der Vergangenheit regelmäßig Spülmaßnahmen habe durchführen dürfen, sei dies nun ganzjährig untersagt. Zwar habe es Mitte September eine Ausnahmegenehmigung gegeben, hieß es. Ohne eine dauerhafte Lösung des Schlickproblems stehe die Zukunft der Werft auf dem Spiel.

Pella Sietas gehört zur russischen Werftengruppe Pella aus St. Petersburg, die 2014 die traditionsreiche Sietas-Werft aus einer Insolvenz übernommen hatte. In Hamburg-Neuenfelde sind rund 350 Mitarbeiter mit dem Bau von Spezialschiffen beschäftigt.