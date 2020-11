Hamburg

Drei HSV-Profis für U21-Länderspiele nominiert

05.11.2020, 16:40 Uhr | dpa

Drei Profis des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind für die Länderspiele der deutschen U21-Mannschaft nominiert worden. DFB-Trainer Stefan Kuntz berief am Donnerstag die Abwehrspieler Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman sowie Stürmer Manuel Wintzheimer für die Partien am 12. November gegen Slowenien (18.15 Uhr) und am 17. November gegen Wales (18.15 Uhr/jeweils ProSieben Maxx). Beide Partien werden in Braunschweig ausgetragen.