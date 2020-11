Hamburg

Polizeihubschrauber sucht Einbrecher: Festnahmen

05.11.2020, 18:36 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch in Wedel hat die Polizei am Donnerstag zwei junge Tatverdächtige festgenommen. Die Alarmanlage des Hauses war gegen Mittag losgegangen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen aus Schleswig-Holstein und Hamburg entdeckten die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Hauses. Sie versuchten zu fliehen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Die Identität der Beschuldigten sei noch nicht abschließend geklärt, berichteten die Ermittler weiter. Auch zum Diebesgut machte die Polizei noch keine näheren Angaben.