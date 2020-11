Hamburg

Konzern Freenet verliert Umsatz: Neuer Tarif kommt gut an

05.11.2020, 19:21 Uhr | dpa

Der Telekomkonzern Freenet hat im dritten Quartal Umsatz verloren. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 634,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zugleich stieg jedoch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 4,4 Prozent auf 115,2 Millionen Euro. Das habe vor allem an der rasant wachsenden Zahl an Kunden gelegen, die sich für den neuen flexiblen Tarif des Unternehmens mit nachträglicher Rechnung entschieden. Die Zahl schnellte um 64 Prozent auf 50 200 Kunden nach oben.

Freenet ist ein Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz, der freie Kapazitäten bei den Netzbetreibern anmietet. Zudem bietet das Unternehmen digitales Antennenfernsehen sowie als Streaming im Internet an und verkauft in eigenen Läden auch Zubehör rund um Smartphones und andere Lifestyle-Geräte.