Hamburg

Kiel-Trainer Werner: Derby gegen HSV mit "gewisser Brisanz"

06.11.2020, 14:29 Uhr | dpa

Holstein Kiel will Tabellenführer Hamburger SV mit "einer guten Aggressivität" den Schneid im Nordderby der 2. Fußball-Bundesliga abkaufen. Am Montag (20.30 Uhr/Sky) treffen die Vereine zum fünften Mal in der Liga aufeinander. Noch nie hat der HSV dieses Duell gewonnen. Zwei Siege und zwei Remis lautet die Bilanz der Schleswig-Holsteiner. "Das ist ein Spiel, auf das wir uns alle freuen", sagte Trainer Ole Werner am Freitag.

Von der gelungenen Startphase des HSV mit fünf Siegen und einem Unentschieden wollen sich die Kieler nicht beeindrucken lassen. Dabei richtet der Tabellendritte sein Augenmerk nicht nur auf den achtfachen Torschützen Simon Terodde, wie Werner bekannte, sondern auf die gesamte Offensive des Rivalen. Die Hamburger haben mit bislang 15 Toren die meisten in der Liga geschossen. Aufgrund der Tabellensituation sprach Werner dem Duell "eine gewisse Brisanz" zu.

Die Kieler wollen trotz taktischer Überraschungen beim Gegner den Fokus auf sich richten. "Es ist wichtig, dass man nicht alle Abläufe bis zur Unkenntlichkeit auf den Gegner anpasst, sondern dass du auch bei dir selbst bist und weißt, wo deine Stärken liegen", sagte Werner. "Für mich geht es darum, dass wir gut auf dem Platz stehen. Was in Hamburg passiert, interessiert mich zweimal im Jahr."

Der Coach hat lediglich den gesperrten Phil Neumann sowie die verletzten Noah Awuku und Marco Komenda nicht zur Verfügung. Ob Ioannis Gelios oder Thomas Dähne im Tor steht, hat er noch nicht festgelegt. Zwar sind Zuschauer im Holstein-Stadion nicht zugelassen, Werner erwartet aber dennoch eine Partie mit Derby-Charakter.