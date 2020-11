Hamburg

250 Muslime demonstrieren gegen Beleidigung des Propheten

08.11.2020, 16:39 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund weltweiter Proteste von Muslimen gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Sonntag auch in Hamburg Muslime eine Kundgebung abgehalten. An dem Protest beteiligten sich in der Spitze bis zu 250 Menschen, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntag sagte. Bei einer unangemeldeten Gegendemonstration mit 15 Teilnehmern seien eine Frankreich-Fahne und ein Foto des in Frankreich ermordeten Lehrers Samuel Paty hochgehalten worden. Dies habe bei den Muslimen zu Unmutsbekundungen geführt. Es sei aber friedlich geblieben.

Der Hamburger Verfassungsschutz hatte im Vorfeld vor der Demonstration gewarnt. Nach Angaben des Verfassungsschutzes stand hinter der Demo das Al-Azhari-Institut, das als islamistisch eingestuft und beobachtet wird.