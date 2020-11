Hamburg

Ein Viertel weniger Privatinsolvenzen trotz Corona in MV

09.11.2020, 17:02 Uhr | dpa

Trotz Kurzarbeit und höherer Erwerbslosigkeit infolge des coronabedingten Konjunktureinbruchs kommen die Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr finanziell bisher gut über die Runden. In den ersten neun Monaten dieses Jahres meldeten 1122 Menschen Privatinsolvenz an, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Montag in Hamburg mitteilte. Dies sei ein Rückgang im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahrs um 26,6 Prozent. Bundesweit sanken die Zahlen um 19,3 Prozent.

Crifbürgel geht aber von zunehmenden Privatinsolvenzen in der Zukunft aus. Auf Dauer führe weniger Einkommen bei weiterhin hohen Kosten erst in die Überschuldung und dann in die Privatinsolvenz, hieß es. Die genauen Auswirkungen der Corona-Krise würden verstärkt im kommenden Jahr sichtbar werden.

Dass die Zahl der Insolvenzen nicht schon in diesem Jahr steigt, liegt nach Angaben von Crifbürgel zum einen an der längeren Bearbeitungszeit der Insolvenzgerichte während der Corona-Pandemie. Zum anderen hätten viele Privatpersonen den Zeitpunkt ihres Insolvenzantrags zeitlich nach hinten verschoben, da sie auf den Stichtag zur verkürzten Restschuldbefreiung - drei statt sechs Jahre - warteten.