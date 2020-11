Hamburg

Urteil gegen falsche Polizisten: 85 000 Euro erbeutet

10.11.2020, 02:34 Uhr | dpa

Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Trickbetrüger will das Amtsgericht Hamburg heute (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Den Angeklagten - ein 23 Jahre alter Mann und eine 20-jährige Frau - wird gemeinschaftlicher gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in fünf Fällen vorgeworfen. Komplizen von ihnen sollen fünf Senioren in Hamburg angerufen und sie aufgefordert haben, Bargeld und Wertsachen an vermeintliche Polizeibeamte zu übergeben.

Die Frau habe das Geld bei den hochbetagten Betrugsopfern abgeholt. Der Mann sei in zwei Fällen der Fahrer gewesen. Auf diese Weise erbeutete sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft 85 000 Euro. Als die beiden Angeklagten im vergangenen Jahr weitere 7500 Euro bei einer 83-Jährigen in Barmbek-Nord abholen wollten, wurden sie von der Polizei festgenommen.