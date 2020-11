Erste Fitnessstudios in Hamburg könnten öffnen

View this post on Instagram

Liebe Mitglieder, das Verwaltungsgericht Hamburg hat gestern entschieden, dass wir unsere acht Fitness First Clubs in Hamburg wieder öffnen dürfen. Ein wichtiger Etappensieg für uns, um euch möglichst bald wieder das Training in unseren Clubs zu ermöglichen. Wir bereiten alles für die Wiedereröffnung vor, müssen allerdings noch etwas Geduld haben, da die Stadt Hamburg Beschwerde eingelegt hat und das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Sobald wir mehr wissen, informieren wir euch hier. Drückt uns die Daumen, wir wollen schnellstmöglich wieder für euch da sein. #motivatedbyfitnessfirst #fitnessfirstger #fitfamgermany