Hamburg

Tschentscher gratuliert Bundeswehr zum 65. Gründungstag

12.11.2020, 17:10 Uhr | dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher hat den Soldatinnen und Soldaten am Standort Hamburg zum 65. Gründungstag der Bundeswehr gratuliert. Die Glückwünsche nahm der Standortälteste, der Kommandeur des Landeskommandos, Kapitän zur See Michael Giss, am Freitag im Rathaus entgegen, wie die Bundeswehr mitteilte. Bei einem anschließenden Gespräch sei es unter anderem um Auslandseinsätze und die Unterstützung der Hamburger Gesundheitsämter durch Bundeswehrsoldaten in der Corona-Pandemie gegangen.