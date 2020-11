Hamburg

Mediziner und Forscher zu Corona-Gipfel bei Tschentscher

13.11.2020, 14:39 Uhr | dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa (Quelle: dpa)

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat wenige Tage vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Mediziner und Wissenschaftler zu einem Corona-Gipfel eingeladen. Es habe eine sehr große Übereinstimmung in den meisten aktuell relevanten Fragen gegeben, sagte Tschentscher am Freitag im Anschluss an das Gespräch im Rathaus. "Es gibt überhaupt keine Diskussion, dass (...) der Wellenbrecher-Lockdown dringend nötig war." Dazu habe es keine zwei Meinungen gegeben. Man sei sich einig, "dass diese Maßnahmen nötig sind, vielleicht sogar dringend erforderlich waren", sagte Tschentscher.

Weitere Themen seien unter anderem gewesen, wie man Risikogruppen besser schützen, wie man mit den Corona-Tests vorankomme und wie man die Corona-Regelungen noch konkreter machen könnte. An dem Fachgespräch nahmen unter anderem der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut, die UKE-Mediziner Marylyn Addo, Stefan Kluge und Martin Scherer sowie der Präsident der Ärztekammer Hamburg, Pedram Emami, teil. Das Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel ist für kommenden Montag (14.00 Uhr) vereinbart. Dann wollen sie über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen diskutieren. Bereits bislang war geplant, dass diese den ganzen November über aufrecht erhalten bleiben.