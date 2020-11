Hamburg

Rund 1000 Briefe bei Weihnachtspostämtern eingetroffen

13.11.2020, 15:51 Uhr | dpa

Die drei Weihnachtspostämter in Niedersachsen bekommen schon jetzt Post von Kindern aus dem In- und Ausland. Das teilte ein Sprecher der Post am Freitag mit. Demnach liegen derzeit rund Tausend Briefe vor, obwohl die Ämter noch nicht geöffnet haben.

Die Weihnachtspostfiliale Himmelsthür in der Nähe von Hildesheim soll am 23. November mit der Arbeit beginnen. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post werden Kinderbriefe an den Weihnachtsmann in Himmelsthür lesen und beantworten.

Im Christkinddorf in Himmelpforten startet der Betrieb am ersten Advent. Rund 25 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wollen bis Heiligabend alle Kinderbriefe beantworten. Anders als in den Vorjahren ist wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr kein Publikum erlaubt. Besucher können allerdings von außen durch die Fenster schauen.

In Nikolausdorf freut sich der ehrenamtliche Leiter der Aktion, Hubert Weddehage, auf Post. "Es macht Spaß, diese Briefe zu lesen und zu beantworten. Ich sehe darin, dass ich Kindern eine Freude mache", sagte der Mann, der nach Angaben der Post in diesem Jahr zum 50. Mal bei der Aktion dabei ist. Start in Nikolausdorf ist am ersten Advent.