Hamburg

243 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

15.11.2020, 12:38 Uhr | dpa

Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag um 243 gestiegen. Die sogenannte Inzidenz - also die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - sank im Vergleich zum Vortag leicht von 164,5 auf 162,3, wie die Behörde im Internet mitteilte. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg 20 221 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 11 400 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Hamburger Kliniken lag mit Stand Freitag bei 273. Von ihnen wurden 77 auf Intensivstationen behandelt. Am Wochenende werden die Zahlen nicht aktualisiert.

Nach amtlichen Angaben beträgt die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Hamburg an Covid-19 gestorbenen Menschen 262. Das RKI zählte mit Stand Sonntag (10.35 Uhr) für die Hansestadt 311 Tote.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle toten Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, in denen jemand an Covid-19 gestorben ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.