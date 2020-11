Hamburg

Erste Saisonniederlage für Hamburgs Zweitliga-Handballer

15.11.2020, 18:06 Uhr | dpa

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg haben die erste Saisonniederlage kassiert. Beim VfL Gummersbach unterlagen die Hanseaten am Sonntag mit 25:26 (11:12). Während der VfL mit 10:2 Punkten die Tabellenführung übernahm, bleibt der HSVH mit 6:2 Zählern Fünfter. Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Torsten Jansen war Niklas Weller mit sechs Treffern.

Die Hamburger ließen sich auch von einem frühen 4:7-Rückstand (12.) sowie den verworfenen Siebenmetern von Weller und Jonas Gertges nicht nervös machen. Zu Beginn der zweiten Hälfte lag das Jansen-Team mit 17:15 (39.) in Führung. Der einstige Bundesliga-Dino aus dem Oberbergischen steckte aber nicht nur die Rote Karte gegen Tim Kontrec nach einem rüden Einsteigen gegen Thies Bergemann weg, sondern hatte in Torhüter Matthias Puhle auch den spielentscheidenden Mann in seinen Reihen.

Viel Zeit zum Verarbeiten der Niederlage haben die Hanseaten nicht. Schon am Mittwoch (20.00 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck weiter.