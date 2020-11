Hamburg

Nach Einbruchsversuch: Flucht vor Polizei über Landesgrenze

16.11.2020, 18:29 Uhr | dpa

Nach einem Einbruchsversuch in einer Stapelfelder Wohnung (Kreis Stormarn) sind zwei Männer am Montag bis über die Hamburger Landesgrenze vor der Polizei geflohen. Nach einer längeren Verfolgungsjagd ließen die mutmaßlichen Täter ihr Auto stehen und flüchteten zu Fuß. Ein Beamter feuerte nach Polizeiangaben bei der Verfolgung einen Signalschuss ab. Auch die Suche per Helikopter habe keinen Erfolg gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Das Fluchtauto fanden die Beamten in der Nähe einer Kleingartenkolonie in Hamburg-Rahlstedt. Zuvor hatte das "Stormarner Tageblatt" berichtet.

Die Beamten seien bei einer Verkehrskontrolle auf die mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam geworden, hieß es. Ein Zeuge hatte sie demnach zuvor bei dem Einbruchsversuch beobachtet und eine Personenbeschreibung abgegeben. Entgegen der Aufforderung der Beamten stoppten die Männer nicht - sondern beschleunigten.