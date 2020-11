Hamburg

Finanzsenator rechnet mit acht Milliarden Euro Neuschulden

17.11.2020, 19:40 Uhr | dpa

Die Corona-Krise wird die Stadt Hamburg mehrere Milliarden Euro kosten und könnte damit einen Verschuldungsrekord auslösen. "Es kann durchaus sein, dass die Verschuldung in diesen Jahren um eine Größenordnung von acht Milliarden Euro steigen wird. Angesichts von zuvor 23 Milliarden Euro Gesamtschulden ist das heftig", sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) der Hamburger "Morgenpost". Das sei bitter, aber unvermeidlich. "Es ist die größte Krise der Nachkriegszeit. Es fordert uns extrem heraus."

Er gehe aber davon aus, dass die Hansestadt das stemmen kann. "Das ruiniert uns nicht. Es fordert uns finanziell heraus. Es macht auch Konsolidierungserfolge der Vergangenheit zunichte. (...) Aber weil wir in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben, haben wir jetzt die Power, um die Krise zu schultern." Zudem seien die Ausgaben wichtig, um nicht die Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sondern die künftigen "Steuereinnahmen nach oben zu bringen".

Bei den Soforthilfen habe es bislang seiner Kenntnis nach wenig Betrug gegeben. So sei bislang in 171 Fällen ein Betrugsverdacht aufkommen - bei rund 66 000 Soforthilfeanträgen. In 169 Fällen wurden Strafanzeigen gestellt. Für Trickser habe er kein Verständnis: "Ich sage klar, es gibt keine Nachsicht, es wird hart interveniert. Es ist eine Schweinerei, wenn die kostbaren Hilfsgelder auf kriminelle Weise zweckentfremdet werden."