Hamburg

Senatorin: Leicht zurückgehende Zahlen sind keine Entwarnung

18.11.2020, 17:51 Uhr | dpa

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat davor gewarnt, die leicht zurückgehenden Neuinfektionen als belastbare Entwarnung anzusehen. "Die Anzahl Krankenhaus-Patienten dürfte wahrscheinlich sogar noch steigen, weil schwere Verläufe nicht unmittelbar nach einer Infektion auftreten, sondern erst etliche Tage später", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Für die kommenden Wochen werden wir gut beraten sein, weiter vorsichtig vorzugehen."

Sie ist überzeugt: "Verordnung und Beschlüsse hin oder her - insbesondere an Weihnachten wird es viele Begegnungen von Menschen geben. Das müssen wir berücksichtigen." Mehr Begegnungen bedeuten ihren Worten zufolge auch mehr mögliche Infektionen. "Deshalb müssen wir jetzt auch schon auf den Januar blicken, um dann auch mit womöglich leicht steigenden Zahlen umgehen zu können, ohne in Hektik zu verfallen."

Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen war am Mittwoch um 246 gestiegen. Das waren 178 Fälle weniger als am Vortag und 150 Fälle weniger als am Mittwoch vergangener Woche.