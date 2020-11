Hamburg

Rund 100 bei Demo gegen Beleidigung des Propheten Mohammed

20.11.2020, 16:56 Uhr | dpa

Einem Demonstrationsaufruf von Islamisten sind am Freitag in Hamburg nach Polizeiangaben rund 100 Menschen gefolgt. Sie zogen vom Stadtteil St. Georg in Richtung Rathaus. Dabei begegneten sie auch rund 70 Gegendemonstranten. Es kam jedoch nach Beobachtung eines dpa-Fotografen zu keinen Zwischenfällen. Die Polizei stellte sich mit massiven Kräften zwischen beide Lager, auch mit ihrer Reiterstaffel.

Das Motto der Demonstration lautete "Gegen Respektlosigkeit gegenüber unserem Propheten Muhammad". Die Teilnehmer zeigten ein Schild mit der Aufschrift: "We love Muhammad". Auf einem anderen Schild stand: "Beleidigung von Glaubenswissenschaften ist Terrorismus der feigen Art". Ein Redner auf dem Rathausmarkt distanzierte sich von Gewalt und vom politischen Islam. Man sei nicht gegen Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit und verurteile auch den Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich, sagte der Leiter des Al-Azhari-Instituts.

Laut Verfassungsschutz hatte dieses Institut mit zu der Demo aufgerufen. Nach Einschätzung der Verfassungsschützer hat der Verein eine islamistische Grundausrichtung. "Wer an Veranstaltungen und Unterrichten des Instituts teilnimmt, macht mit Islamisten gemeinsame Sache", warnte das Landesamt.