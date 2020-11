Hamburg

HSV will gegen VfL Bochum nächsten Sieg

21.11.2020, 21:24 Uhr | dpa

Nach zwei Unentschieden will Tabellenführer Hamburger SV wieder einen Sieg. Der Fußball-Zweitligist erwartet heute (13.30 Uhr/Sky) im leeren Volksparkstadion den VfL Bochum und kann seine Spitzenposition ausbauen. In Zweitliga-Duellen mit den Bochumern sind die Hamburger unbesiegt: Bisher gab es zwei Siege und zwei Remis. Trainer Daniel Thioune hat bis auf Rick van Drongelen alle Mann an Bord. Da fällt es schwer, die Startelf festzulegen. Fünf Hamburger haben eine Bochumer Vergangenheit: Daniel Heuer Fernandes, Jan Gyamerah, Lukas Hinterseer, Manuel Wintzheimer und Simon Terodde. Ob die Norddeutschen mit ihren Insiderkenntnissen in Vorteil sind, wird sich zeigen.