Hamburg

172 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

22.11.2020, 12:20 Uhr | dpa

Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen ist am Sonntag um 172 gestiegen. Der wichtige Corona-Warnwert - die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - sank dagegen im Vergleich zum Vortag von 134,4 auf 130,6, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Risikogebiet. Am Samstag war die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen um 433 gestiegen.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg damit 22 702 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 13 400 von ihnen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen - 200 mehr als am Samstag.

In Hamburger Krankenhäusern und Kliniken wurden mit Stand Freitag 320 Covid-19-Patienten behandelt, 5 mehr als am Donnerstag. Auf Intensivstationen lagen 89 Covid-19-Patienten, 4 mehr als am Vortag. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Hamburg an Covid-19 gestorbenen Menschen wurde von der Stadt unverändert mit 281 angegeben. Das RKI meldete mit Stand Sonntag für die Hansestadt 336 Tote - 2 mehr als am Vortag.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle toten Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, in denen jemand an Covid-19 gestorben ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.