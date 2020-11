Hamburg

Köhlbrandbrücke nach Bauarbeiten wieder freigegeben

23.11.2020, 05:59 Uhr | dpa

Die Köhlbrandbrücke ist nach einer Sperrung am Wochenende früher als geplant wieder freigegeben worden. Der Verkehr fließe laut Leitstelle bereits seit Sonntag wieder, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Die Brücke war aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von Freitagabend an gesperrt gewesen. Planmäßig sollte die Sperrung am Montag um 05.00 Uhr wieder aufgehoben werden.