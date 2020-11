Hamburg

HSV: Terodde bewahrt nach drei sieglosen Spielen die Ruhe

25.11.2020, 11:54 Uhr | dpa

Torjäger Simon Terodde lässt sich von den zuletzt drei sieglosen Spielen seines Hamburger SV nicht verrückt machen. "Manchmal ist es für einen Reifeprozess einer Mannschaft gar nicht so schlecht, mal einen Dämpfer wie gegen Bochum (1:3) zu bekommen", sagte der Stürmer des Fußball-Zweitligisten dem Magazin "Sport Bild" (Mittwoch) im Interview. Auch zu Saisonbeginn hatte der HSV eine 1:4-Niederlage im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden erlitten und anschließend in der Liga fünf Partien in Serie gewonnen.

Dieser Top-Start habe "vielleicht ein Stück weit dafür gesorgt, sich unterbewusst zurückzulehnen", räumte Terodde ein. "Wir werden die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen, um in Heidenheim wieder Leistung abzurufen", ergänzte der 32-Jährige, der mit neun Treffern nach acht Spielen die Torschützenliste der 2. Liga souverän anführt. Die Hamburger treten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) an.

Dass der HSV nach zwei verpassten Aufstiegen als Tabellenführer so dargestellt wird, als würde er in alte Muster verfallen und nach einem guten Saisonstart stark nachlassen, hält Terodde aus zwei Gründen für verkehrt. "Jeder hätte unterschrieben, wenn wir mit einem Zwei-Punkte-Schnitt aus acht Spielen in die Saison gestartet wären." Zudem sei der aktuelle Kader mit denen der beiden Vorjahre überhaupt nicht zu vergleichen. "Das Trainerteam, viele Spieler und ich waren letzte Saison nicht hier", erklärte Terodde. "Wir müssen deshalb nicht darüber sprechen, dass wir wieder die Kurve kriegen müssen."