Hamburg

Dudziak schneller als erwartet zurück im HSV-Teamtraining

25.11.2020, 13:29 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann auf ein rasches Comeback von Leistungsträger Jeremy Dudziak hoffen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldakteur, der am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:3) nach gut einer Stunde verletzt und dick bandagiert ausgewechselt werden musste, konnte am Mittwochvormittag schon wieder am Mannschaftstraining des Tabellenführers teilnehmen. Statt der zunächst befürchteten schweren Sprunggelenkverletzung hatte Dudziak gegen die Bochumer lediglich eine schmerzhafte Prellung erlitten.

Allerdings gab es am Mittwoch gleich wieder einen Schreckmoment. Dudziak bekam in einem Zweikampf erneut einen Tritt ab, die Blessur wurde sofort gekühlt. "Daniel hat schon Entwarnung gegeben", berichtete ein HSV-Sprecher. Der erfahrene Profi dürfte damit zumindest eine Option für den HSV-Kader im Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim sein.