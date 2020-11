Hamburg

Hamburg verlängert Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember

25.11.2020, 22:38 Uhr | dpa

Hamburg verlängert wegen der Corona-Pandemie den Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember. Die am 2. November beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten zwar gewirkt, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch nach den mehrstündigen Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Aber, das ist das wesentliche Ergebnis heute: Wir brauchen noch eine größere Stabilität im Infektionsgeschehen."

Deshalb dürften bei privaten Zusammenkünften künftig nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Ausgenommen seien nur Kinder bis 14 Jahre. Nur vom 23. Dezember bis zum 1. Januar seien bei privaten Zusammenkünften bis zu zehn Menschen zulässig. An Silvester werde es an belebten Plätzen und an engen Orten ein Feuerwerk- und Böllerverbot geben.

In allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen werde eine Maskenpflicht wie im Öffentlichen Nahverkehr eingeführt, sagte Tschentscher. Gleiches gelte für den Arbeitsplatz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Tschentscher appellierte an die Unternehmen, großzügig die Arbeit im Home-Office zuzulassen. Der Unterricht an den Hochschulen laufe digital.