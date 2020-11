Hamburg

Tennisturnier: Organisatoren wollen langfristig bleiben

27.11.2020, 11:23 Uhr | dpa

Die Macher des ATP-Tennisturniers in Hamburg möchten langfristig am Rothenbaum bleiben. "Unser Vertrag mit dem Deutschen Tennis-Bund als Lizenzinhaber läuft bis 2023, wir wollen aber bald Gespräche über eine Verlängerung führen", sagte der Österreicher Peter-Michael Reichel in einem Interview dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag). Wegen der Corona-Pandemie seien die in der zweiten Hälfte dieses Jahres vorgesehenen Gespräche verschoben worden.

Reichel und seine Tochter und Turnierdirektorin Sandra Reichel sind seit 2019 für die Traditionsveranstaltung verantwortlich. Als eines der wenigen Turniere konnten die Hamburg European Open in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen stattfinden. Kurzfristig fand das Turnier im ungewohnten September statt.

"Wir haben bewiesen, dass wir alles dafür tun, um unser Turnier sicher durchzuführen, und dass wir spontan und sehr schnell reagieren können. Ich denke schon, dass das von allen Beteiligten honoriert wird", sagte Sandra Reichel und hofft in Zukunft auf Zugeständnisse der Männer-Vereinigung ATP. "Wir wollen diesen Standort erhalten und die Geschichte des Rothenbaums weiterschreiben", sagte sie.

Für das kommende Jahr steht der Termin für das Turnier im Juli fest. "Tatsächlich ist aktuell noch nichts planbar", sagte allerdings Peter-Michael Reichel. "Wir haben die feste Absicht, unseren Termin wahrzunehmen, aber man muss abwarten, wie sich die Lage entwickelt."

Der Termin im kommenden Jahr gilt als schwierig, da er zwischen dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (Rasen) und dem um ein Jahr verschobenen olympischen Turnier (Hartplatz) in Tokio liegt. In Hamburg wird auf Sand gespielt. Es könnte sein, dass viele Top-Spieler daher nicht in die Hansestadt kommen.

"Sand ist als Belag am Rothenbaum aber gesetzt", sagte Peter-Michael Reichel. "Deshalb arbeiten wir weiter daran, einen günstigeren Termin anbieten zu können." Die ATP habe für 2022 ihren Kalender reformieren wollen. "Das ist nun um ein Jahr verschoben, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir von 2023 an eine Chance haben, den Rothenbaum wieder vor den French Open zu spielen." Das Grand-Slam-Turnier in Paris auf Sand findet traditionell im Mai statt.