Wegen Corona

Alle Weihnachtsmärkte in Hamburg abgesagt

27.11.2020, 17:18 Uhr | dpa

Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte: In Hamburg gelten strenge Corona-Maßnahmen, daher sieht Bürgermeister Tschentscher keine Möglichkeit die Märkte stattfinden zu lassen.

Die Hamburger Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Die Weihnachtsmärkte im klassischen Sinne sind abgesagt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag nach einer Sondersitzung des Senats. In der Hansestadt sollen schärfere Kontaktbeschränkungen am 1. Dezember in Kraft treten.

Im Dezember werde die Zahl der maximal zulässigen Personen von derzeit zehn auf fünf aus zwei Haushalten reduziert, sagte der SPD-Politiker. Um die Festtage soll die Kontaktbeschränkung auf zehn Personen aus maximal vier Haushalten angehoben werden.

Feuerwerksverbotszonen an Silvester

Ausgenommen von den Personenzahlen seien Kinder bis 14 Jahre. Während der Weihnachts- und Silvesterzeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar sollen zudem Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlaubt werden.

An Silvester soll an stark frequentierten Orten wie an den Landungsbrücken, am Jungfernstieg oder auf der Reeperbahn das Abfeuern von Raketen und das Böllern verboten werden. "Wir werden die Polizei für diesen Silvestertag auch die Befugnis erteilen, darüber hinaus Verbote auszusprechen."