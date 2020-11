Hamburg

Dritte Niederlage: St. Pauli verliert 0:1 gegen Osnabrück

27.11.2020, 20:49 Uhr | dpa

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verlor am Freitagabend das dritte Spiel in Folge. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz unterlag dem VfL Osnabrück mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die Gäste erzielte der eingewechselte David Blacha in der 86. Minute.

"Wir haben das Glück gerade nicht gepachtet", sagte Schultz enttäuscht. "Wir hatten 20 Torschüsse. Osnabrück war für mich die schlechtere Mannschaft. Aber sie haben einen positiven Lauf und gewinnen dann so ein Spiel."

Der FC St. Pauli hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, konnte aber wenig Chancen daraus kreieren. Ein abgeblockter Schuss von Rico Benatelli in der 15. Minute und eine Kopfballgelegenheit in der 39. Minute von Simon Makienok waren die besten Gelegenheiten der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit blieb St. Pauli spielbestimmend. In der 56. Minute hatte Simon Makienok nach einer Vorlage von Daniel Kofi-Kyereh die bis dahin beste Chance des Spiels, scheiterte aber an Torwart Philipp Kühn.

In der Schlussphase gewann das Spiel an Tempo. Kevin Lankford vergab in der 84. Minute eine Großchance für die Hamburger. Zwei Minuten später erzielte Blacha für den VfL Osnabrück, die bis dahin keine nennenswerte Chance zustande gebracht hatten, den Siegtreffer.

Schultz sagt über die aktuelle Situation: "Ich kann auf die Tabelle gucken. Dass wir auf dem 17. Platz stehen, macht natürlich kein Spaß. Von einer Krise möchte ich aber nicht sprechen. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir so weiterspielen werden, wir auch die Siege einfahren werden."

Am Samstag kommender Woche reisen die Hamburger zu Eintracht Braunschweig, die am Freitagabend mit 0:4 gegen den SV Darmstadt verloren haben und auf dem 16. Tabellenplatz stehen.